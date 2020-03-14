أهالي المنصورة: لكشف قاتل حسام البشراوي والاقتصاص منه

استنكر أهالي ​بلدة المنصورة​ - قضاء ​الهرمل​، جريمة قتل الشاب حسام شحادة البشراوي، ودانوا "هذه الجريمة البشعة والعمل المشين الذي ترفضه جميع القيم الإنسانية والأديان السماوية"، مناشدين كل ​القوى الأمنية​ المعنية "التوسع بالتحقيقات وملاحقة الجاني والاقتصاص منه وإنزال أشد العقوبات بحقه". وعاهد الأهالي "جميع أبناء منطقتنا العزيزة أن تبقى منطقة العيش المشترك كما كانت وستبقى، والتي لم تتأثر يوما مهما حاولت يد الإجرام فعل ذلك، وأن لا نسمح لأحد بأن يعبث بأمنها ووحدتها وإلفة أبنائها".

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