إجراءات بلدية المنصورية المكلس الديشونية لمواجهة الكورونا

قررت ​بلدية المنصورية​ ​المكلس​ الديشونية، إقفال المبنى البلدي اعتبارا من نهار الاثنين المقبل لغاية 31 آذار باستثناء قسم ​الشرطة​ والحرس، كما قررت إقفال جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية باستثناء ​الصيدليات​ والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية من تاريخه لغاية 31 آذار.

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