المطران خيرالله: المشاركة في القداس والاحتفالات الليتورجية غير ملزمة

أصدر راعي أبرشية ​البترون​ المارونية ​المطران منير خيرالله​، تعميما أبرشيا توجه فيه إلى أبناء وبنات الأبرشية وإلى الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين، طالبا فيه "أن يبقى المؤمنون في منازلهم واغتنام الفرصة لكي تكون كل عائلة كنيسة بيتية، ويكون كل بيت واحة روحية للصلاة، وقراءة ​الكتاب المقدس​ وتلاوة صلاة المسبحة وصلاة الأبرشية، ومساحة اجتماعية لعيش القيم ​المسيحية​ والإنسانية في التضامن والمصالحة والمحبة". وبالتالي يصبح واجب المشاركة في القداس والاحتفالات الليتورجية غير ملزم، ويمكن الإستعاضة عنه عبر شاشات التلفزة وغيرها من وسائل التواصل.

وأكد أن الكنائس "ستبقى مفتوحة، والكهنة المؤتمنون على رعاية النفوس يبقون حاضرين في رعاياهم يؤمنون السهر على الرعية ويحتفلون بالقداس أيام الآحاد والأعياد على نية شعب الله الغائب ويتخذون كل التدابير الوقائية".

كما تم "تعليق النشاطات والاجتماعات واللقاءات الرعائية كافة- اجتماعات المنظمات الرعوية، سهرات إنجيلية، زياحات، تطوافات، لقاءات تحضير المناولة الأولى"، وفي حال الوفاة، "تختصر صلاة الجناز ورتبة الدفن على حضور كاهن الرعية والعائلة، وتلغى أيام التعازي"، داعياً "لعدم التسليم للخوف ومواجهة ظاهرة الفيروس بإيمان ورجاء وعيش التضامن".