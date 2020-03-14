مخابرات الجيش أوقفت صيارفة لم يلتزموا سعر سقف الدولار وآخرين يزاولون المهنة دون ترخيص

ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخ اليوم، أوقفت ​مديرية المخابرات​ ثلاثة وعشرين شخصًا في عدد من المناطق اللبنانية لقيامهم بمزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص، أو لعدم التزام المرخّصين منهم السقف المحدّد لسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق مع الموقوفِين بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص".

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