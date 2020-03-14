ذكرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ اليوم، أوقفت مديرية المخابرات ثلاثة وعشرين شخصًا في عدد من المناطق اللبنانية لقيامهم بمزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص، أو لعدم التزام المرخّصين منهم السقف المحدّد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق مع الموقوفِين بوشر بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات الجيش أوقفت صيارفة لم يلتزموا سعر سقف الدولار وآخرين يزاولون المهنة دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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