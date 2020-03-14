أكّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، أنّ "فيروس "كورونا" لا يميّز بين الناس ولا بين الدول، يهدّد عائلاتنا ووطننا والبشريّة. يجب تضافر جهود الجميع فوق كلّ الاعتبارات".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التحيّة لكلّ شخص يساهم بالتوعية والوقاية، ولكلّ الفرق الطبيّة الّتي تقوم بواجبها الإنساني"، مشدّدًا على أنّ "الوقاية مسؤوليّة، كرمالنا وكرمال اللي منحبّن".
كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط: فيروس كورونا لا يميز بين الناس ويجب تضافر جهود الجميع والوقاية مسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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