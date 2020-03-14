اجتماعات امنية ونقابية وقطاعية في السراي لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

عقدت اليوم في ​السراي الحكومي​ سلسلة اجتماعات أمنية ونقابية وقطاعية لمتابعة الاجراءات والتدابير المتعلّقة ب​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​.

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وضمّت هذه الاجتماعات كلًّا من نقابتي الأفران والمطاحن، نقابتي أصحاب السوبرماركت والموزعين، موزّعي ​المياه​ والصناعيين، ​القطاع الصحي​، ​الجيش​ و​الأجهزة الأمنية​، شركات ​التأمين​، والنقابات الزراعية، تحت إشراف رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ الذي شارك في بعض هذه الاجتماعات، وبحضور الوزراء المعنيين: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الداخلية ​محمد فهمي​، وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، و​وزيرة العمل​ لميا يمّين، إضافة إلى اللجنة المكلّفة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا بحضور رئيسها ​اللواء​ ​محمود الأسمر​ ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحيّة الدكتورة بترا خوري.

وجرى البحث في رفع مستوى التأهب واعتماد الاجراءات اللازمة، إضافة إلى التأكيد على واجب الالتزام بتوصيات ​وزارة الصحة​ وأخذ الاحتياطات اللازمة لجهة النظافة والممارسات الصحيّة.