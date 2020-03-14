لفتت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى أنّ "حفاظًا على ​السلامة العامة​ ومنعًا لانتشار فيروس "كورونا"، عملت عناصر من فصيلة ​أميون​ على إقفال عدد كبير من المؤسّسات التجاريّة و​المطاعم​ ضمن نطاقها، بغية تفادي التجمعات والإختلاط بين المواطنين". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر من فصيلة أميون أقفلت عددا كبيرا من المؤسسات التجارية والمطاعم منعا لانتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.