وفد الصحة العالمية يزور ويستطلع جهوزية مستشفى مشغرة وحاجاتها

زار وفد من ​منظمة الصحة العالمية​، بناء على جهد مشترك من ​وزارة الصحة العامة​ والمنظمة، وبتوجيه من وزير الصحة ​حمد حسن​، مستشفى مشغرة الحكومي، للوقوف على جهوزيته والمساعدة في تجهيز الأقسام لإستقبال الحالات التي تستدعي حجرا صحيا.

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