رئيس الجمهورية يوجه كلمة إلى اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس الوزراء غدا

يوجه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، في مستهل الجلسة الاستثنائية ل​مجلس الوزراء​ بعد ظهر غد الأحد، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق".

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