رئيس الجمهورية يوجه كلمة إلى اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس الوزراء غدا

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الأحد، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق".
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