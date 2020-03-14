الداخلية التركية: تعليق حركة المسافرين موقتا مع جورجيا عبر معبر صارب بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية "تعليق حركة المسافرين عبر معبر "صارب" الحدودي مع جورجيا بداية من الأحد، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا".
وأوضحت في بيان، أنّ "تعليق حركة المسافرين سيستمرّ بشكل موقّت، ولن يشمل نقل البضائع"، لافتةً إلى أنّ "تعليق حركة المسافرين لن يشمل معبري "أقطاش" و"ترك جوزو" الحدودين مع جورجيا".
وحتّى اليوم، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفًا في 149 دولة وإقليمًا، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. وقد سجّلت تركيا 5 إصابات بالفيروس.
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