إرتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا في لومبارديا الإيطالية إلى 966 والإصابات إلى 11685

أعلن مسؤول الصحة الكبير في إقليم لومبارديا الإيطالي، جوليو جاليرا، أنّ "إجمالي عدد حالات الوفاة جراء تفّشي فيروس "كورونا" في الإقليم ارتفع إلى 966"، بزيادة 76 حالة وفاة عن يوم الجمعة.

ولفت خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ "عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع بواقع 1865 حالة، ليصل إلى 11685 حالة".

ومن المقرّر الإعلان عن إجمالي عدد الوفيات في ​إيطاليا​ في وقت لاحق اليوم، بعد أن كان يوم أمس الجمعة 1266 حالة وفاة.