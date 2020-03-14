مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون للحد من أضرار وباء كورونا

أقرّ ​مجلس النواب الأميركي​ بأغلبيّة 363 صوتًا مقابل 40، مشروع قانون عبارة عن حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

يمنح مشروع القانون إجازة مرضيّة وأسريّة مدفوعة الأجر لمدّة أسبوعين للمتضرّرين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف. وسيُسمح للموظّفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر، إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.

كما سيوسّع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي الّتي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي. وسيعزّز أيضًا مساعدات ​البطالة​ وبرنامج قسائم الغذاء الّذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع. وسيعلّق مشروع القانون قيدًا جديدًا كانت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعتزم تطبيقه في الأول من نيسان المقبل، يلغي المزايا المتعلقة بقسائم الغذاء لنحو 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.