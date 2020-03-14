تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" في النرويج

أعلن مستشفى ​أوسلو​ الجامعي، أنّ "​النرويج​ سجلّت ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا". وبحسب الإحصاء الرسمي للمعهد النرويجي للصحة العامة، فإنّ أوّل حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس ظهرت في 26 شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 907 حالات.

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