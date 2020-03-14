تعليق الرحلات البرية والجوية بين تركيا وأذربيجان بسبب "كورونا"

ذكرت دائرة الإتصال في الرئاسة التركية، أنّ "تركيا وأذربيجان قرّرتا تعليق الرحلات البريّة والجويّة بين البلدين باستثناء الشحن التجاري، في إطار التدابير الوقائية من فيروس "كورونا".
وأوضحت في بيان، أنّ "القرار جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والأذربيجاني إلهام علييف"، لافتةً إلى أنّ "اردوغان وعلييف تناولا أيضًا العلاقات الثنائيّة وقضايا إقليميّة".
يُذكر أنّ يوم الخميس، أعلنت أذربيجان تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لامرأة (51 عامًا) عائدة من إيران. فيما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم أمس الجمعة، ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.
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