تعليق الرحلات البرية والجوية بين تركيا وأذربيجان بسبب "كورونا"

ذكرت دائرة الإتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "​تركيا​ و​أذربيجان​ قرّرتا تعليق الرحلات البريّة والجويّة بين البلدين باستثناء الشحن التجاري، في إطار التدابير الوقائية من فيروس "كورونا".

وأوضحت في بيان، أنّ "القرار جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي ​رجب طيب اردوغان​ والأذربيجاني ​إلهام علييف​"، لافتةً إلى أنّ "اردوغان وعلييف تناولا أيضًا العلاقات الثنائيّة وقضايا إقليميّة".

يُذكر أنّ يوم الخميس، أعلنت أذربيجان تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" لامرأة (51 عامًا) عائدة من ​إيران​. فيما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم أمس الجمعة، ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد إلى 5 إثر تسجيل 3 حالات جديدة.