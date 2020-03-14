صدور فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة بالمساجد في سوريا لغاية 4 نيسان

أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد ​الشام​، في بيان، فتوى بـ"تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد ​سوريا​ بشكل موقّت اعتبارًا من يوم الأحد 15 من آذار ولغاية السبت 4 من نيسان، وسيتمّ الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس".

وأوضح أنّ "الفتوى تأتي بعد ما أعلنته "​منظمة الصحة العالمية​" من كَون فيروس "كورونا" أصبح وباءً عالميًّا، وحرصًا على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد، كَون أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشّي الفيروس".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحدّدة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 نيسان 2020، إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020؛ وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الّتي تقوم بها الدولة للتصدّي لفيروس "كورونا".

