تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الكويت ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 104

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية "تسجيل أربع حالات مؤكّدة ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 104 حالات".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، لـ"وكالة الأنباء الكويتية- كونا"، أنّ "الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسيّة الهنديّة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى ​أذربيجان​، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر إلى ​بريطانيا​، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر و​فرنسا​".

ولفت إلى أنّ "وزير الصحة باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى سبع حالات، وبذلك فإنّ عدد الحالات الّتي تتلقّى الرعاية الطبيّة في أحد المستشفيات المخصّصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97 حالة".