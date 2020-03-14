مصرف الإمارات المركزي اعتمد خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات كورونا

اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطّة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات؛ وذلك في إطار إعلان "منظمة الصحة العالمية" فيروس "كوفيد - 19" وباءً عالميًّا.
وتتألّف خطّة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصّص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفريّة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتمّ تحريرها من رؤوس الأموال الوقائيّة الإضافيّة للبنوك.
وأكد المصرف المركزي في بيان، أنّ "النظام المصرفي للدولة يتمتّع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافيّة لمتطلّبات الحد الأدنى الرقابيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الغرض من الخطّة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد كافّة المتأثرين في الدولة".
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