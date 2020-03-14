ترامب: فحص "كورونا" للمواطنين مجاني ولدينا 50 حالة وفاة ونحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "فريق مكافحة فيروس "كورونا" يعمل بأقصى طاقته لدحر الفيروس، ونستعمل قوّة الحكومة الفيدرالية لهزيمة "كورونا".

ولفت فيمؤتمر صحافي في ​واشنطن​، عقب اجتماع فريق مكافحة فيروس "كورونا"، إلى "أنّناخصّصنا نحو 4 مليارات دولار لمواجهة الفيروس، وأنّ الولايات المتحدة الأميركية في وضع مالي ممتاز الآن، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بما يتعيّن عليه القيام به".

وأعلن ترامب أنّ "فحص فيروس "كورونا" للمواطنين مجاني، ونحننحضّر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات في ما يتعلّق بالفيروس، ولدينا 50 حالة وفاة حتّى الآن"، مركّزًا على "أنّنا معًا في هذه الأزمة الّتي كانت ​الصين​ مصدرها، ورد فعل الشعب الأميركي كان رائعًا".كما كشف "أنّنيأجريت فحص "كورونا" الليلة الماضية وأنتظر النتيجة"، مشيرًا إلى أنّ "من الممكن أنيوسّع حظر الرحلات إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، ليشمل بريطانيا وإيرلندا بسبب كورونا".