ترمب يعلن أنه سيوسع حظر الرحلات للولايات المتحدة

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أن حظر الدخول الى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الاونة الاخيرة في دول شنغن في أوروبا، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وايرلندا.
ورد ترمب على أسئلة صحافيين عما اذا كان الحظر سيشمل هاتين الدولتين اللتين كانتا معفيتين حتى الآن، بالقول "سيتم إعلان ذلك". وفي وقت لاحق أعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس أن حظر الرحلات من بريطانيا وايرلندا سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة 4,00 ت غ.
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