ترمب يعلن أنه خضع لفحص فيروس كورونا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أنه خضع الجمعة لفحص كورونا المستجد مشيرا الى ان النتائج منتظرة في الأيام المقبلة. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لقد خضعت للفحص مساء أمس" بعدما كان أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لانه لم تظهر عليه أية عوارض. مواضيع قد تهمك :

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