البيت الأبيض سيفحص حرارة الأشخاص المقربين من ترمب

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واشنطن: أعلن البيت الأبيض السبت أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة "جميع من هم على اتصال وثيق" مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كاجراء "احتياطي" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان دونالد ترمب أعلن الجمعة انه لم يخضع لفحص رغم انه كان في المكان نفسه مع برازيلي مصاب بالفيروس. وخلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض صافح أيضا عدة مرات أشخاصا خلافا للتوصيات الصحية.

