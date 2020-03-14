عبدالرحيم علي: تحية للرئيس السيسي الذي أنقذ مئات الآلاف من أبنائنا الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز" التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بعد إعلانه تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقال النائب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحية واجبة أقدمها بوصفي مواطنا مصريا قبل أن أكون نائبا عن الشعب المصري وممثلا عنه في البرلمان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره تعليق الدراسة في المدارس والجامعات".

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وتابع "علي": "هذا القرار الذي أنقذ مئات الآلاف من أبنائنا وأحفادنا من خطر محدق بعد أن ظل وزير التعليم يتحدى الرأي العام في صلف وغرور لا يليقان بمسئوليته السياسية كوزير مسئول في الحكومة عن سلامة أبنائنا وأحفادنا،في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويعيشها العالم أجمع":

واستطرد النائب عبدالرحيم علي:" لقد أثبت السيد الرئيس بهذا القرار أنه أذن خير تسمع لكل مصري وقلب وعقل ذكي يعي لكل ما ينغص حياة الناس ويسبب لهم القلق، وأنه حائط الصد الأخير لهذه الأمة".