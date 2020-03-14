شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة قطرية تهاجم إجراءات الوقاية من كورونا بالدوحة: السلطة لا تنصت للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت عائشة القحطاني، الناشطة القطرية الهاربة فى لندن، الإجراءات المتخذة بخصوص مكافحة فيروس كورونا فى قطر واعتبرتها لا تعبر عن دولة المواطنة بحسب تأكيدها.

قالت القحطاني، فى تغريدة بثتها عبر حسابها الشخصى بشبكة "تويتر": "إن كان هناك تطبيق لدولة المواطنة، وإن كانت القرارات تصدر من الأسفل إلى الأعلى، أى أن المجتمع جزء من القرار؛ لما حدثت هذه الفوضى، ولكان الشعب اتخذ قرارات تحد من أعداد إصابات الكورونا".

وأضافت: "على سبيل المثال: الشعب يرفض قدوم كل الطائرات القادمة من الدول الموبوءة ومع ذلك السلطة لا تنصت!"

كانت عائشة القحطانى أكدت فى تصريح سابق، إن المرأة القطرية تعيش دائما في نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين في أحداث عنف ضد النساء في قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل في القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.

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