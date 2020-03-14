شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يجتمع بمجلس "الصحفيين" لمناقشة ملفات القيد والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لاعتماد محضر الجلسة السابقة ومناقشة أعمال لجان القيد والرعاية الصحية والإسكان والمعاشات وشؤون الأعضاء وما يستجد من أعمال.

شارك في الاجتماع، محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، وخالد ميرى، وجمال عبد الرحيم، وكيلى النقابة، وأيمن عبد المجيد، ومحمود كامل وحسين الزناتى ومحمد خراجة وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وحماد الرمحى ومحمد يحيى يوسف من أعضاء المجلس.

وكان محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أكد من قبل أن مجلس النقابة قرر تأجيل اجتماعه الخميس الماضى إلى السبت الموافق 14 مارس الجارى، نظرا لظروف الطقس السيىء، مضيفا أنه تقرر منح إجازة غدا للعاملين بالنقابة.

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وأضاف شبانة فى تصريحات له، أن تقرر مد تقديم الأوراق المطلوبة للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين إلى السبت القادم.

وكانت نقابة الصحفيين، قد عقمت مبناها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وتماشيًا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الصحفيين.

وقررت نقابة الصحفيين، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.