العراق يستدعي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الجويّة الدامية

وكالات- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، الجمعة 13 مارس 2020، أنها إستدعت السفيرين الأمريكي والبريطاني في أعقاب غارات جوية دامية ليلا إستهدفت منشآت عسكرية في البلاد.
والضربات التي نفذتها طائرات حربية أمريكية جاءت ردا على هجوم صاروخي الأربعاء أدى إلى مقتل مجندة بريطانية وجنديَّين أميركيين.
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