النرويج تُسجّل ثاني حالة وفاة بكورونا وأكثر من 900 مصابًا

أعلنت السلطات الصحية النرويجية اليوم السبت، تسجيل ثانية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم. وأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 907. ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 907. وكشفت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ قبل يومين عن أول وفاة بسبب الفيروس في البلاد. الفيروس في البلاد. وكان التلفزيون النرويجي أعلن أمس الجمعة أن ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا، وضعا بعد عودتهما مؤخرا من الأردن قيد الحجر الصحي، رغم عدم إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

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