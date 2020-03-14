إيطاليا: تطوير أول دواء للقضاء على فيروس كورونا

أفادت وكالة أنسا الإيطالية بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة متخصص في التعرف على البروتين الذي يستخدمه

الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

وقالت الوكالة الإيطالية اليوم لاسبت، إن البحث نشر على موقع "BioRxiv" من قبل

مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ (Chunyan Wang).

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية.