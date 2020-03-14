ترامب يعترف: خضعت لفحص كورونا وانتظر النتيجة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى خضوعه لفحص مرض كورونا، وأنه ينتظر ظهور النتيجة في غضون يومين. وشدد ترامب على أن بلاده تملك نظام قوي لمواجهة فيروس كورونا مضيفًا :" دولتنا في وضع اقتصادي أفضل". وضع اقتصادي أفضل". وتابع ترامب"أمريكا لديها نظام مالى قوى ومع كل الأشياء التى فعلنها كان كل شيء رائع ويسير بشكل جيد.. ويجب أن يتحرك الاحتياطى الفيدرالى بشكل أفضل.. خضعت للفحص أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين". بشكل أفضل.. خضعت للفحص أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين". وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة أنه بخير، نافيًا خضوعه لفحوصات فيروس كورونا المستجد، وأكد على أن طبيب البيت الأبيض فحصه، ثم عاد اليوم ليؤكد خضوعه لفحوصات فيروس كورونا.

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