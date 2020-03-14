تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالدنمارك

أعلنت الدنمارك اليوم، السبت، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وكانت السلطات الصحية في الدنمارك،
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.
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