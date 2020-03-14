الكيان الصهيوني يحشد قواته لمواجهة فيروس كورونا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، استدعاء كافة قوات الجيش لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر أفيخاي إدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه "بناء على تقييم الوضع المستمر في الجيش ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة وتوصياتها، يواصل الجيش أعمالهلمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف جنوده".
وأضاف: "التعليمات صادرة لجميع جنود وقادة الجيش، بعودة جميع الجنود إلى ثكناتهم غدًا دون الموافقة على إعادتهم مسبقًا باستثناء من تمت الموافقة عليه".
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