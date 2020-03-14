ترامب: طلبت من الكونغرس 50 مليار دولار لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه طلب 50 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحملة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم جمع حصلوا 8 مليارات دولار حتى الآن. الكونغرس لتمويل الحملة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم جمع حصلوا 8 مليارات دولار حتى الآن. وأضاف ترامب أنه سيقر حزمة تشريعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

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