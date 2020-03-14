روسيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 59 حالة

أعلن مركز العمليات الروسي لمتابعة كورونا، تسجيل 14 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد إجمالي الحالات إلى 59 حالة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم .

وكان مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا،

قد أعلن الجمعة أن عدد المصابين بفيروس "COVID-19" ارتفع في روسيا من 34 إلى 45 حالة.وأوضح المركز أن كل المصابين قيد الحجر الصحي، وتم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم والجهات المختصة تراقب أحوالهم في الوقت الراهن.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، موضحة في الوقت ذاته أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.