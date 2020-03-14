ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كوروناوفقا لموقع "روسيا اليوم".
وأشارت الوكالة، إلى أن "المرسوم المرقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات المجلس للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام2020".
وأضافت أن التأجيل سيكون إلى يوم الأربعاء المصادف 20 أيار عام 2020"، وأن الإجراء يأتي ضمن حزمة اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في شهر أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يصدر مرسومًا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.