اخبار العالم

الأسد يصدر مرسومًا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا

وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأشارت الوكالة، إلى أن "المرسوم المرقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات المجلس للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام

2020".

وأضافت أن التأجيل سيكون إلى يوم الأربعاء المصادف 20 أيار عام 2020"، وأن الإجراء يأتي ضمن حزمة اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا

Advertisements
المستجد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في شهر أبريل المقبل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسد يصدر مرسومًا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا