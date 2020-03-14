الأسد يصدر مرسومًا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب "البرلمان"، من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا

وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأشارت الوكالة، إلى أن "المرسوم المرقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات المجلس للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام

2020".

وأضافت أن التأجيل سيكون إلى يوم الأربعاء المصادف 20 أيار عام 2020"، وأن الإجراء يأتي ضمن حزمة اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا

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المستجد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في شهر أبريل المقبل.