اخبار العالم

إصابة وزير إندونيسي بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مسؤول حكومي كبير في مؤتمر صحفي يوم السبت، أن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، دخل المستشفى في جاكرتا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وصرح المسؤول بأن عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته وأن الوزير كان على "الخط الأمامي وعنصرا فاعلا في احتواء فيروس كورونا". 

وأفاد ألبرتوس بودي سوليستيا نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو، بأن

حالة الوزير الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء مستقرة ومطمئنة.

وأصيب 96 شخصا بفيروس كورونا، في حين توفي 5 أشخاص في إندونيسيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وتعد رابع أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير إندونيسي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا