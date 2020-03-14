مصر..تعليق الدراسة لمدة اسبوعين و100 مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

أعلنت السلطات المصرية، السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات المؤكدة في مصر وصل إلى 93 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس “كورونا”، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما، وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

وأعلنت في الوقت نفسه، عن تعافي 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في وقت سابق على “فيسبوك”، إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول من مطارات وموانئ، وكذلك استعدادات السكك الحديدية، للوقاية من فيروس “كورونا”.