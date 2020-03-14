المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 4 دول أوروبية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مارس 2020 07:13 مساءً - مشاركة أوقف المغرب رحلاته الجوية من وإلى بلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت. كما سبق وعلق المغرب جميع رحلاته الجوية مع: الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب إلى ثماني حالات، بينها حالة وفاة وحالة متعافية.

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