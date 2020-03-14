إصابة مسؤول السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي بـ كورونا

وتوقعت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن يصبح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود اقتصادي هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مارتن فيرفي، مدير الشؤون الاقتصادية بالذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أنه من المرجح بدرجة كبيرة أن ينخفض النمو بالنسبة لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل عن الصفر في 2020، بل وربما ينخفض بشدة عن الصفر.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه "يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي".

تغريدة ميشال، الذي ينسق تحرك قادة دول الاتحاد الـ27، تأتي عقب قرار أعلنه ترامب ليلا بتعليق الرحلات من أوروبا -باستثناء بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد- إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.