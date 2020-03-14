كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدنمارك، اليوم السبت، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميتا فريدريكسن، الجمعة، أن بلادها ستغلق حدودها اعتبارا من ظهر يوم الأحد المقبل في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسون مساء اليوم.

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لكن وزير العدل الدنماركي أوضح في تصريح نقلته وسائل الإعلام أن المواطنين يمكن لهم عبور الحدود، لكن لن يسمح للسياح والأجانب بالعبور، في حال لم يكن لهم سبب للدخول إلى البلاد.

كما قررت الدنمارك غلق حركة النقل الجوي والقطارات القادمة من خارج البلاد.

وكانت رئيسة الوزراء أعلنت، الأربعاء، أن معدل الإصابة بالفيروس في تزايد مستمر، حيث تم تسجيل 514 إصابة، مشيرة إلى وضع 1303 أشخاص قيد الحجر الصحي.