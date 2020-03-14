الكويت: خروج 195 شخصا من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من كورونا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 حالة بعد اكتشاف 20 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 15 حالة من المعلن عنهم مرتبطة بالسفر إلى إيران وهم تحت الحجر الصحي وحالة مرتبطة بالسفر إلى أمريكا وهي لمواطنة كويتية والثانية لمواطن كويتي عائد من بريطانيا والثالثة لمواطنة كويتية عائدة من إسبانيا، فضلا عن اثنين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة عائدة من أذربيجان.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، فريد العمادي، أعلن إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط، وأضاف أن هذا الإجراء جاء تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

ونفى المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، قرارا للحكومة بحظر التجوال في البلاد، وأعلن وزير الإعلام إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد حتى إشعار آخر وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.