تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا بالنرويج

ويذكر أن نصحت الحكومة النرويجية مواطنيها بالتخلي عن الرحلات الخارجية غير الضرورية خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية ارنا سولبرج، السبت، إنه من المفترض أن تساعد التوصية الخاصة بالسفر والتي تسري حتى 14 أبريل المقبل، في الحد من انتشار الفيروس.

ونصحت وزيرة الخارجية النرويجية اينه اريكسن سوريدا مواطنيها الموجودين حاليا في رحلة خارجية، بسرعة العودة إلى بلادهم.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في النرويج وصل حتى اليوم إلى 946 حالة. وأمس الجمعة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أنَّ أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وقال جيبرييسوس إن "أوروبا حالياً هي بؤرة جديدة"، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً في أوروبا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

وأضاف إن إلغاء المناسبات والأحداث الرياضية سيساعد على خفض انتشار الفيروس المميت.

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وأمس الجمعة، خفض "نورجس بنك" البنك المركزي في النرويج، معدل الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس إلى 1% في إطار مواجهة التداعيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا على الاقتصاد.

وقال "نورجس بنك"، في بيان، إن القرار يستهدف الحد من التباطؤ وتخفيف المخاطر على الإنتاج والتوظيف.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس إدارة البنك اجتماعا الأسبوع المقبل، ولكنه عقد جلسة طارئة أمس.

وأوضح المركزي النرويجي أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد ستتراجع بشكل كبير "في المدى القريب" وأنه جرى إصدار إشعارات بالتسريح من العمل.

وأعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، الخميس، أن بلادها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وارتفع عدد المصابين بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباءً"، إلى 621 حالة في النرويج حتى الأربعاء.