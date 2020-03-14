كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا تعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سوريا، السبت، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 13 إبريل إلى 20 من مايو ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، أصدر الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 أبريل إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 مايو المقبل.

ويذكر أن أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية في سوريا إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدم 8735 شخصا بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية. و قال نوري فارس عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن "عدد المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية يدل على إصرار الشعب السوري على الصمود رغم سنوات الحرب التسع". Advertisements وأضاف أن "لجان الترشيح في جميع المحافظات ستدرس جميع طلبات الترشح وستعلن أسماء المقبولين للترشح والذين استوفوا الشروط خلال ثلاثة أيام".