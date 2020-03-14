كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || "الفيفا" تعترف بانتهاك معايير العمال في قطر

دفع تحقيق سري في ظروف العمل في قطر للمرة الأولى، الفيفا إلى الاعتراف بانتهاك معايير العمال في مشاريع كأس العالم. آخر الأخبار العاجلة في العالم || الولايات المتحدة تعلن تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا Advertisements

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، تسجيل 50 وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة والإصابات بلغت 2340 حالة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || دولتان أفريقيتان جديدتان تسجلان الإصابة الأولى بـ"كورونا"

في تطور جديد يشير إلى انتشار الفيروس حول العالم، سجلت رواندا وناميبيا، أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتصبحا الدولتان رقم 18 و19 في أفريقيا، التان تسجلان حالات إصابة بالفيروس.

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