موسكو تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى 59 حالة

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بيان، اليوم السبت، أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب اعتباراً من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا.

وأضاف أن الحظر سيطبّق على كل أجنبي مسافر "لأسباب مهنيّة أو خاصة أو دراسية أو سياحية"، باستثناء مواطني بيلاروسيا و"أعضاء الوفود الرسمية" ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا.

من جهتها، أعلنت مديرية صحة موسكو أنّ فيروس كورونا ينتشر بسرعة، وهناك حالات خارج سيطرة المؤسسات الصحية. وأشارت إلى أنه تم إيقاف الرحلات الجوية مع معظم دول الاتحاد الأوروبي، وتم الإبقاء على عدد محدود من الرحلات مع بعض العواصم.

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بالتوازي، أوعز عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بفرض الحجر الصحي، ليس فقط على القادمين من دول العدوى، وإنما على أقاربهم أيضاً. وأضاف أنّ الدوام في المدارس اعتباراً من يوم الاثنين المقبل سيكون وفق تقدير أولاياء الأمور.

بدوره، علق وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قائلاً إن عواقب فيروس كورونا أشدّ وطأة على الاقتصاد العالمي من هبوط أسعار النفط.

وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن من دون وفيات، وفقاً للبيانات الرسمية التي نشرت أمس الجمعة.

كما أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها ستخفض عدد الممرات الجوية إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الاثنين لاحتواء الفيروس. وأغلقت روسيا بالفعل حدودها مع الصين، وفرضت قيوداً على استقبال القادمين.