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إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول حكومي، اليوم السبت، إصابة وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي بفيروس كورونا.
ويذكر أن قال وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا سومادي، إن حكومة بلاده تدرس حظر الرحلات الجوية من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، للحد من تأثير فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا.

يشار إلى أن إندونيسا أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين بسبب فيروس كورونا.

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وسبق أن أعدت إندونيسيا 8 حزم تحفيز مالية وتجارية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إيرلانجا هارتارتو وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في البلاد القول: "إن الحكومة تدرس احتمالات تخفيف ضريبة الشركات وشروط الاستيراد لضمان توافر المواد الخام في الأسواق".

وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب حزمة التحفيز المالي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بقيمة 10.3 تريليون روبية إندونيسية (728 مليون دولار).

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