إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس كورونا

وأضاف أن الحكومة ستتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا. يشار إلى أن إندونيسا أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين بسبب فيروس كورونا. Advertisements

ويذكر أن قال وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا سومادي، إن حكومة بلاده تدرس حظر الرحلات الجوية من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، للحد من تأثير فيروس كورونا الجديد.