للحد من “كورونا”.. جماعة الدارالبيضاء تقرر توقيف كل الأنشطة في مرافقها الرياضية والثقافية

أعلن رئيس جماعة الدار البيضاء عبد العزبز عماري، اليوم السبت، قرار توقيف كل الأنشطة التي تحتضنها مرافق العاصمة الاقتصادية، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

وقال عماري، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “ننهي إلى مرتفقي المركبات، والقاعات الرياضية، وملاعب القرب، والمراكز الثقافية والسيوسيو اجتماعية، والمكتبات والخزانات الجماعية، أنه تقرر توقيف كل الأنشطة التي تختضنها هذه المرافق حتى إشعار آخر”.

ودعا رئيس جماعة الدار البيضاء عموم المواطنين، وفق نص البلاغ ذاته، إلى الالتزام بكافة التدابير، والإجراءات الاحترازية، والوقائية، التي يتخذها المغرب على مستوى مختلف المجالات والقطاعات بروح عالية من المواطنة والمسؤولية.