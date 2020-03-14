فيروس “كورونا”.. سفارة المغرب بالنمسا تحدث خلية لتتبع ومواكبة أفراد الجالية

أعلنت سفارة المغرب بالنمسا عن إحداث خلية للتتبع والمواكبة لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بفيروس “كورونا” المستجد في البلاد.
وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أنها وضعت رهن إشارة المواطنين والمواطنات بمختلف مناطق النمسا خطا هاتفيا مفتوحا على مدار الساعة ،إضافة إلى بريد إلكتروني، وذلك على مستوى سفارة وقنصلية المملكة بفيينا.
كما أكدت سفارة المملكة عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس حتى الآن في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالنمسا.
وأضافت أنه يمكن لأفراد الجالية المغربية الاتصال بالمصالح التالية:
– السفارة:
0043158866651
– القنصلية:
00436769596544
– البريد الإلكتروني:
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