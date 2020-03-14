اليوبي: لا انتشار محلي لكورونا.. و90 شخصا من المخالطين خرجوا من مرحلة المراقبة

في الندوة الصحافية التي عقدها، مدير الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، قبل قليل، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الوصول إلى 17 حالة إصابة بكورونا بالمغرب، قال المتحدث، “ليس لدينا انتشار محلي للفيروس، لأن الحالة الوحيدة للإصابة بالمغرب، كانت على صلة وطيدة بالشخص المصاب، القادم من الخارج، والذي هو زوجها”.

وأوضح اليوبي، أن مجموع المخالطين للأشخاص المصابين، والذين يوجدون تحت المراقبة، لحد الآن 350 شخصا 90 منهم غادروا مرحلة المراقبة.

اليوبي قال أيضا، “إن احتجنا لإعادة النظر في طريقة اشتغالنا، وكيف نوجه المرضى الذين لهم مرض آخر، لمستشفيات معينة، ونوجه المؤكد إصابتهم لمستشفيات أخرى”، مضيفا، “سنقوم بذلك ومستعدون لهذا الوضع”.

وشدد المتحدث، “يجب أن نتوقع السيناريو الأسوء، وليس بالضروري أن نصله”.