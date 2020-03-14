شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : خضعت لاختبارات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت فى واشنطن أنه خضع مساء أمس الجمعة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد - 19 . ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله أن نتائج الاختبارات المعملية ستظهر فى غضون أيام قلائل .

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