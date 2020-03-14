شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الامارات 23 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن شفاء 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.