شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقرر تعليق الدراسة اسبوعين بدءاً من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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